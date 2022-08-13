ملف الصباح
الرقمنة ضد “عطيني نعطيك”
إدارة الضرائب والمحافظة العقارية ألغتا الطابع المادي للمعاملات تحصينا لموظفيهما من المساومة خطت مجموعة من الإدارات العمومية خطوات متقدمة في سياق تحصين معاملاتها الإدارية، ضد مظاهر الفساد، خصوصا الرشوة والابتزاز، ففطنت منذ سنوات إلى أن الحل لمواجهة مثل هذه السلوكات، التي تكلف الاقتصاد الوطني الملايير سنويا، وتطعنأكمل القراءة »
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