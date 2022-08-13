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ملف الصباح

الرقمنة‭ ‬ضد‭ “‬عطيني‭ ‬نعطيك‭”‬

منذ 7 دقائق
إدارة‭ ‬الضرائب‭ ‬والمحافظة‭ ‬العقارية‭ ‬ألغتا‭ ‬الطابع‭ ‬المادي‭ ‬للمعاملات‭ ‬تحصينا‭ ‬لموظفيهما‭ ‬من‭ ‬المساومة خطت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬خطوات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تحصين‭ ‬معاملاتها‭ ‬الإدارية،‭ ‬ضد‭ ‬مظاهر‭ ‬الفساد،‭ ‬خصوصا‭ ‬الرشوة‭ ‬والابتزاز،‭ ‬ففطنت‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬لمواجهة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬السلوكات،‭ ‬التي‭ ‬تكلف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الملايير‭ ‬سنويا،‭ ‬وتطعن‭أكمل القراءة »

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