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جداريات في شوارع الرباط
اختتمت فعاليات النسخة السابعة من مهرجان “جدار فن الشارع الرباط”، بتقديم حصيلته التي تتمثل في إنجاز تسع جداريات من توقيع تسعة فنانين (3 مغاربة و6 عالميين). وأوضح المنظمون أن مهرجان “جدار فن الشارع الرباط”، نجح في دعوة فنانين من المغرب وخارجه من أجل تزيين جدران العاصمة. كماأكمل القراءة »
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