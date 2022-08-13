الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “أعظم بلاء أصاب الإنسانية في الألفي سنة الأخيرة، رجال الدين المتعصبون وإخوانهم المخرفون”. مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “الحب هو اثنان يضحكان للأشياء نفسها، يحزنان في اللحظة نفسها، وينطفئان معا بعود كبريت”. سي مهديأكمل القراءة »
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