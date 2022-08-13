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الصباح الفني

قالوا

منذ 5 دقائق
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أعظم‭ ‬بلاء‭ ‬أصاب‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الألفي‭ ‬سنة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬المتعصبون‭ ‬وإخوانهم‭ ‬المخرفون‭”.‬ مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الحب‭ ‬هو‭ ‬اثنان‭ ‬يضحكان‭ ‬للأشياء‭ ‬نفسها،‭ ‬يحزنان‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬نفسها،‭ ‬وينطفئان‭ ‬معا‭ ‬بعود‭ ‬كبريت‭”.‬ سي‭ ‬مهديأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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