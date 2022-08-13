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ملف الصباح

البراءة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬اختلاس

منذ 30 ثانية
أغلب‭ ‬المنتخبين‭ ‬يخرجون‭ ‬بأحكام‭ ‬البراءة‭     (‬أرشيف‭)   ‬
مخالفات‭ ‬تدبيرية‭ ‬لا‭ ‬تستحق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬المالية رغم‭ ‬الهالة‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ملفات‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬أحيلت‭ ‬على‭ ‬القضاء،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الغرف‭ ‬المختصة‭ ‬تبرئ‭ ‬المتابعين‭ ‬فيها،‭ ‬بعدما‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬الشكايات‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬فتح‭ ‬الأبحاث‭ ‬القضائية‭ ‬والمتابعات‭ ‬ضد‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬الكبار‭ ‬والمنتخبين،‭ ‬لا‭أكمل القراءة »

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