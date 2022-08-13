ملف الصباح
البراءة في جرائم اختلاس
مخالفات تدبيرية لا تستحق الوصول إلى المحاكم المالية رغم الهالة الإعلامية التي تعرفها العديد من ملفات الفساد التي أحيلت على القضاء، إلا أن الغرف المختصة تبرئ المتابعين فيها، بعدما تعتبر أن الشكايات مجهولة المصدر، والتي كانت وراء فتح الأبحاث القضائية والمتابعات ضد الموظفين العموميين الكبار والمنتخبين، لاأكمل القراءة »
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