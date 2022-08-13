وطنية
1.5 مليون شاب بدون تكوين وعمل
رسمت المندوبية السامية للتخطيط، صورة قاتمة عن وضعية الشباب، عبر دراسة وضعيتهم في سوق الشغل، ما يستدعي من الحكومة تسريع وتيرة عملها في هذا المجال، ومراجعة السياسات العمومية المتبعة منذ عقود على مر تدبير حكومات سابقة اكتفت برفع الشعارات دون وضع المخططات وتنفيذها. وسجلت المندوبية السامية للتخطيطأكمل القراءة »
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