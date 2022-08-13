ملف الصباح
قياد…”الطمع طاعون”
رغبة رجل سلطة في تحقيق الاغتناء بابتزاز مواطنين انتهت بخسارة المنصب والإيداع في السجن ”حتى زين ماخطاتو لولة”… من بين العبارات التي يصلح إسقاطها على عدد من القياد الذين وجدوا أنفسهم ضحية الطمع في دخول نادي الأغنياء بعد أن خضعوا لهوى النفس ووسوسة الشيطان، ليتحولوا من رجالأكمل القراءة »
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