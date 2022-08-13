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ملف الصباح

قياد‭…”‬الطمع‭ ‬طاعون‭”‬

منذ 7 دقائق
الشطط‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭           (‬أرشيف‭)‬
رغبة‭ ‬رجل‭ ‬سلطة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاغتناء‭ ‬بابتزاز‭ ‬مواطنين‭ ‬انتهت‭ ‬بخسارة‭ ‬المنصب‭ ‬والإيداع‭ ‬في‭ ‬السجن ‭”‬حتى‭ ‬زين‭ ‬ماخطاتو‭ ‬لولة‭”… ‬من‭ ‬بين‭ ‬العبارات‭ ‬التي‭ ‬يصلح‭ ‬إسقاطها‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القياد‭ ‬الذين‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬ضحية‭ ‬الطمع‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬نادي‭ ‬الأغنياء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خضعوا‭ ‬لهوى‭ ‬النفس‭ ‬ووسوسة‭ ‬الشيطان،‭ ‬ليتحولوا‭ ‬من‭ ‬رجال‭أكمل القراءة »

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