وطنية
زواج القاصرات… يجب إلغاء المادة 20
يعتبر زواجا قسـريا لأن الطفل في هذه الحالة عاجز عن التعبيـر عن رأي مبني على إدراك خالد الشرقاوي السموني بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني (*) إن زواج الأطفال ظاهرة عالمية توجد في مختلف المجتمعات، نتيجة عوامل ثقافية واجتماعية ودينية (مختلف الأديان)، تؤثر على حياة و مستقبل الفتياتأكمل القراءة »
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