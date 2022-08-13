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وطنية

زواج‭ ‬القاصرات‭… ‬يجب‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬20

منذ 17 ثانية
احتجاجات‭ ‬على‭ ‬تزويج‭ ‬قاصرات‭         (‬أرشيف‭)‬
يعتبر‭ ‬زواجا‭ ‬قسـريا‭ ‬لأن‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬التعبيـر‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬إدراك خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني بقلم‭: ‬د‭. ‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭ ‬(*) إن‭ ‬زواج‭ ‬الأطفال‭ ‬ظاهرة‭ ‬عالمية‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجتمعات،‭ ‬نتيجة‭ ‬عوامل‭ ‬ثقافية‭ ‬واجتماعية‭ ‬ودينية‭ (‬مختلف‭ ‬الأديان‭)‬،‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬و‭ ‬مستقبل‭ ‬الفتيات‭أكمل القراءة »

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