الرياضة
وراد باق في خريبكة
سيشغل منصب مساعد للدريدي والاستعانة ببودلال لتدريب الحراس حافظ أولمبيك خريبكة على عبد الصمد وراد، وألحق حمزة بودلال من جديد بالطاقم التقني، الذي يقوده المدرب التونسي لسعد الدريدي، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي المقبل. ويشغل وراد مهمة مدرب مساعد أول للدريدي، علما أنه قاد أولمبيك خريبكة الموسم الماضي،أكمل القراءة »
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