وطنية
ارتفاع حمى الانتخابات الجزئية بآسفي
ارتفعت حمى الانتخابات مع اقتراب موعد إيداع الترشيحات للانتخابات الجزئية، لشغل مقعد برلماني بآسفي، والتي حددت لها وزارة الداخلية يوم 29 شتنبر المقبل. وحسمت مجموعة من الأحزاب السياسية في مرشحيها بنسبة كبيرة، إذ فضلا عن التهامي المسقي عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والذي ألغت المحكمة الدستورية انتخابه، فإنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا