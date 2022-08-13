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وطنية

ارتفاع‭ ‬حمى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬بآسفي‭ ‬

منذ 5 دقائق
ارتفعت‭ ‬حمى‭ ‬الانتخابات‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬إيداع‭ ‬الترشيحات‭ ‬للانتخابات‭ ‬الجزئية،‭ ‬لشغل‭ ‬مقعد‭ ‬برلماني‭ ‬بآسفي،‭ ‬والتي‭ ‬حددت‭ ‬لها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل‭.‬ وحسمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬مرشحيها‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التهامي‭ ‬المسقي‭ ‬عن‭ ‬الحركة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والذي‭ ‬ألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬انتخابه،‭ ‬فإن‭أكمل القراءة »

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