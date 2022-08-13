الرياضة
الرجاء يغير مكان معسكره
اختار المحمدية بسبب صعوبة الحجز في أحد المنتجعات بالجديدة غير الرجاء الرياضي مكان معسكره الإعدادي، للمرة الثانية، من الجديدة إلى المحمدية، بسبب صعوبة الحجز في أحد المنتجعات. وعلمت “الصباح” أن عزيز البدراوي، رئيس الفريق، اقترح الاستعانة بمنتجع بالمحمدية، لبدء المعسكر الذي سيدوم عشرة أيام، وستتخلله مباريات إعداديةأكمل القراءة »
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