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الرياضة

وجدة يستأنف تداريبه بـ 9 لاعبين

منذ 14 دقيقة
“فيفا” ينصف دياكيتي على حساب المولودية انطلقت، الأربعاء الماضي، استعدادات مولودية وجدة، للموسم الكروي المقبل، تحت قيادة المدرب منير الجعواني، إذ غاب جل اللاعبين عن ملعب التداريب لحسنية لازاري. واستأنف الجعواني وطاقمه التقني الحصة التدريبية بتسعة لاعبين، فيما غاب الآخرون، بعدما لم يجدوا أي مخاطب لهم منأكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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