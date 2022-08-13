حوادث
عصابة سرقت صندوق اقتراع
جنايات فاس وزعت 38 سنة سجنا على 9 أفراد منها بمن فيهم زعيمها المعروف بابتزاز التجار والباعة الجائلين تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح 12 شتنبر المقبل، محاكمة أكبر شبكة سرقة في مقاطعة المرينيين، بعد تأجيل ذلك في 5 جلسات أعقبت استئناف الحكم بإدانة 9 أفرادأكمل القراءة »
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