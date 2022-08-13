الرياضة
الزاكي يجرب أجنبيين
ينتظر أن يحسم بادو الزاكي، مدرب اتحاد طنجة في قرار انتداب لاعبين أجنبيين هذا الأسبوع، لغلق اللائحة النهائية للتركيبة البشرية التي سيعتمد عليها خلال الموسم الجديد. ويخضع بالمعسكر المغلق بالمحمدية اللاعبان، التوغولي ساميلو، لاعب وسط ميدان، تدرج في مدرسة نادي نانت الفرنسي، وخاض تجربة بالدوري التونسي والكويتي،أكمل القراءة »
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