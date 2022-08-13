الرياضة
المغـرب يضيـف أربـع ميداليـات لرصيـده
تألق التايكووندو والرماية ثالث رياضة تهدي المشاركة الوطنية ميدالية أضافت المشاركة المغربية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا بتركيا، أول أمس (الخميس)، أربع ميداليات جديدة إلى رصيدها، ليرتفع عدد الميداليات المحصل عليها 17، منها خمس ذهبيات وأربع فضيات وثمان نحاسيات. وأهدت البطلة سكينة الصاحب، لاعبة المنتخبأكمل القراءة »
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