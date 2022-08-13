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الرياضة

منتخب الشباب في دوري بإسبانيا

منذ 12 دقيقة
يواجه الأرجنتين وإنجلترا وإسبانيا استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في الدوري الدولي “كوسطا كاليدا”، المقرر إقامته في مورسيا بإسبانيا، بين 19 و28 شتنبر المقبل. ووضعت قرعة الدوري المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة،أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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