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الرياضة

لهتيمي يفاوض أندية بتركيا

منذ 38 ثانية
الفتح منحه الضوء الأخضر للتعاقد مع فريق آخر في فترة الانتقالات الجارية استغل منتصر لهتيمي، لاعب الفتح الرياضي، وجوده بتركيا رفقة المنتخب الوطني الأولمبي، لإجراء مفاوضات مع أندية تركية، قصد التعاقد معها، خلال مرحلة الانتقالات الجارية. وعلمت “الصباح”، أن لهتيمي دخل في مفاوضات جادة مع أندية تركية،أكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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