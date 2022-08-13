مجتمع
واكنين ضيف شرف “موروكان داي”
يحل المصمم المغربي ألبير واكنين، ضيف شرف على تظاهرة «موروكان داي»، التي تنظمها الشبكة المغربية الأمريكية بواشنطن في 21 نونبر المقبل، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الشباب، حيث يقدم عرضا خاصا بالأزياء اليهودية المغربية، تتخلله لقاءات ثقافية تسلط الضوء على الفسيفساء الثقافية للمملكة، ومعارض صور وحفلات فنية بمشاركةأكمل القراءة »
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