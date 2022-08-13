fbpx
مجتمع

قراصنة يستنفرون التعليم العالي

منذ 4 دقائق
يسود خوف كبير في التعليم العالي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، التي تشهد حركية كبيرة، تتعلق بامتحانات ولوج الكثير من المدارس والمعاهد والكليات، من قبيل الطب والهندسة والتجارة والتدبير وغيرها، من الهجمات السيبرانية المحتملة، التي ينفذها أشخاص من أجل تسريب وثائق سرية، أو التلاعب بالبيانات أو استغلالهاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.