مجتمع
قراصنة يستنفرون التعليم العالي
يسود خوف كبير في التعليم العالي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، التي تشهد حركية كبيرة، تتعلق بامتحانات ولوج الكثير من المدارس والمعاهد والكليات، من قبيل الطب والهندسة والتجارة والتدبير وغيرها، من الهجمات السيبرانية المحتملة، التي ينفذها أشخاص من أجل تسريب وثائق سرية، أو التلاعب بالبيانات أو استغلالهاأكمل القراءة »
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