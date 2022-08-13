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الرياضة

“كراطة” بالمنتخب بعد إقالة وحيد

منذ 32 ثانية
تغييرات جذرية بطاقم وإدارة الأسود ورمزي وبنمحمود يوافقان على الاشتغال مع الركراكي كشفت مصادر مطلعة، أن الجامعة تتجه إلى القيام بتغييرات جذرية بطاقم وإدارة المنتخب الوطني، بعد إقالة وحيد خاليلوزيتش من منصبه مدربا للأسود. وقررت الجامعة الانفصال عن التقني البوسني، أول أمس (الخميس)، بالتراضي، بسبب ما أسمتهأكمل القراءة »

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منذ 32 ثانية


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