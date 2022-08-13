وطنية
”أوراش” تغضب جمعويين بفاس
صدمت لوائح جمعيات مستفيدة من برنامج أوراش بعمالة فاس فعاليات حقوقية طالبت بالبحث في استفادة بعضها من مشاريع متعددة وإقصاء أخرى، وترتيب الجزاءات القانونية عن أي إخلال متحمل، متسائلة عن الشروط المعتمدة في توزيع مشاريع البرنامج الذي تحول إلى “ريع تحكمه الولاءات السياسية”. وتحول الموضوع لمادةأكمل القراءة »
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