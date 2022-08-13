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وطنية

‭”‬أوراش‭” ‬تغضب‭ ‬جمعويين‭ ‬بفاس

منذ 31 ثانية
صدمت‭ ‬لوائح‭ ‬جمعيات‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬أوراش‭ ‬بعمالة‭ ‬فاس‭ ‬فعاليات‭ ‬حقوقية‭ ‬طالبت‭ ‬بالبحث‭ ‬في‭ ‬استفادة‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬وإقصاء‭ ‬أخرى،‭ ‬وترتيب‭ ‬الجزاءات‭ ‬القانونية‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إخلال‭ ‬متحمل،‭ ‬متسائلة‭ ‬عن‭ ‬الشروط‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬مشاريع‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ “‬ريع‭ ‬تحكمه‭ ‬الولاءات‭ ‬السياسية‭”. ‬ وتحول‭ ‬الموضوع‭ ‬لمادة‭أكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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