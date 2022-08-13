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زكرياء لحلو و”كازا”
كتب الممثل والمخرج زكرياء لحلو على حسابه الرسمي على “إنستغرام” عن ما تتميز به البيضاء، قائلا “المدينة الوحيدة في المغرب التي من المستحيل أن تسمع أناسها يشتكون من الوافدين … هي كازا”. وأضاف لحلو “كاع لي ضربوه لحيوط في المغرب من أقصى شماله لأقصى جنوبه، كيتلف ويشدأكمل القراءة »
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