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وطنية

شيكات تطيح بقيادي في “بيجيدي”

منذ 38 ثانية
سقط قيادي من العدالة والتنمية، يشتغل في قطاع المقاولات، في فخ شيكات بدون رصيد، كما فقد الأهلية، بسبب حكم نهائي صادر عن إدارية الرباط، يقضي بسجنه ستة أشهر، أدى إلى تجريده حتى من رئاسة مجلس سيدي محمد بنمنصور بالقنيطرة. ولم تفلح مرافعات العديد من محامي حزبه فيأكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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