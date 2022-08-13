وطنية
شيكات تطيح بقيادي في “بيجيدي”
سقط قيادي من العدالة والتنمية، يشتغل في قطاع المقاولات، في فخ شيكات بدون رصيد، كما فقد الأهلية، بسبب حكم نهائي صادر عن إدارية الرباط، يقضي بسجنه ستة أشهر، أدى إلى تجريده حتى من رئاسة مجلس سيدي محمد بنمنصور بالقنيطرة. ولم تفلح مرافعات العديد من محامي حزبه فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا