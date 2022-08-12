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الصباح الفني

بلقيس‭ ‬والزواج‭ ‬الثاني

منذ 7 دقائق
قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬فتحي‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تمانع‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬بعد‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬أب‭ ‬ابنها‭ ‬الوحيد‭.‬ وردت‭ ‬بلقيس‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬أحد‭ ‬متابعيها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬عن‭ ‬حالتها‭ ‬العاطفية‭ ‬وقبولها‭ ‬للزواج،‭ ‬فقالت‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ “‬تويتر‭”: “‬قلبي‭ ‬أخضر‭… ‬حابة‭ ‬أكرر‭ ‬تجربة‭ ‬الزواج‭ ‬أكيد‭ ‬بس‭ ‬مش‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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