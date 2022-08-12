الصباح الفني
بلقيس والزواج الثاني
قالت الفنانة بلقيس فتحي إنها لا تمانع في الزواج للمرة الثانية، بعد انفصالها عن أب ابنها الوحيد. وردت بلقيس على سؤال أحد متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالتها العاطفية وقبولها للزواج، فقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “قلبي أخضر… حابة أكرر تجربة الزواج أكيد بس مش فيأكمل القراءة »
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