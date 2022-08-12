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الصباح الفني

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منذ 7 دقائق
شركة‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ “‬نائمين‭ ‬محترفين‭”‬ لاشك‭ ‬أن‭ ‬النوم‭ ‬من‭ ‬الحاجات‭ ‬الأساسية‭ ‬لجسم‭ ‬الإنسان،‭ ‬فقلته‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬عواقب‭  ‬ومشاكل‭ ‬صحية‭. ‬فهو‭ ‬بمثابة‭ ‬مكافأة‭ ‬نقدمها‭ ‬لأجسامنا‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬شاق‭ ‬وطويل‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬النوم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬وظيفة‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جني‭ ‬الأموال،‭ ‬إذ‭ ‬أصدرت‭ ‬شركة‭ “‬كاسبر‭” ‬الأمريكية‭ ‬للأسرة‭ ‬إعلانا‭ ‬مثيرا‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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