الصباح الفني
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شركة تبحث عن “نائمين محترفين” لاشك أن النوم من الحاجات الأساسية لجسم الإنسان، فقلته تؤدي الى عواقب ومشاكل صحية. فهو بمثابة مكافأة نقدمها لأجسامنا بعد يوم شاق وطويل. غير أن النوم قد يكون وظيفة يمكن من خلالها جني الأموال، إذ أصدرت شركة “كاسبر” الأمريكية للأسرة إعلانا مثيراأكمل القراءة »
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