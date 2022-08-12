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اذاعة وتلفزيون

أهريش والطاقة الإيجابية

منذ 7 دقائق
أطلت الممثلة بشرى أهريش بطاقة إيجابية على متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، إذ أكدت على أهمية الاستمتاع بكل لحظة في الحياة والحرص على التخلص من التوتر. وكتبت أهريش في رسالتها إلى متابعيها قائلة “لاحظ واستمتع بما يدور حولك لحظة بلحظة، وبالتالي سيكون من المستحيل أن تشعر بالضغطأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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