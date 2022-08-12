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الجسمي في حفل بعمان يحيى النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلا، في عمان، ويقدم باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة، التي حقق من خلالها نجاحا كبيرا في مساره. وطرح الجسمي، أخيرا، أغنية جديدة بعنوان” ليه” على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. وطرحأكمل القراءة »
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