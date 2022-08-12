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اذاعة وتلفزيون

بهلول في “ازدهار الأندلس”

منذ 6 دقائق
قال إنه يستعد لتصوير مشاهده وبات بصحة أفضل أكد الممثل هشام بهلول أنه يستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “فتح الأندلس”، الذي سيحمل عنوان “ازدهار الأندلس”، مؤكدا أنه بات بصحة جيدة. وقال بهلول “الحمد لله دون مشاكل أول مباراة بعد العملية التقويمية على رجلي مع أصدقائي علىأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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