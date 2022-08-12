اذاعة وتلفزيون
“مهند” على “نتفليكس”
أعلن الفنان التركي “كيفانش تاتليتوغ” المشهور بلقب “مهند” عن قرب عرض فيلمه “عيد العشاق”، أو “مهرجان التروبادور” عبر منصة “نتفليكس” في شتنبر المقبل. وشارك النجم التركي الإعلان الترويجي للفيلم، الذي تدور أحداثه حول رحلة لم شمل غير متوقعة بين أب موسيقي متجول وابنه، لتعيد هذه جراحا قديمةأكمل القراءة »
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