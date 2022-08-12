حوادث
6 سنوات لشقيقين متهمين بالسرقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شقيقين متهمين، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، من أجل جناية السرقة الموصوفة بالنسبة إلى المتهم الأول والسرقة الموصوفة والسكر العلني البين للثاني، وحكمت على كل واحد منهماب3 سنوات حبسا نافذا. وتقدم المشتكيأكمل القراءة »
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