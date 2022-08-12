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اذاعة وتلفزيون

“الغريبة” على “دوزيم”

منذ 4 دقائق
 يلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الجمعة)، على الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة مع أحداث مسلسل “الغريبة”، الذي يشارك فيه فنانون يمثلون أجيالا مختلفة. و”الغريبة” مسلسل من إنتاج “دوزيم” يتمحور حول شخصية “سعاد الهواري”، التي تعود إلى أرض الوطن بعد غياب عشر سنوات في أرض المهجر، وستواجه العديد منأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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