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الصباح الفني

الصديقي‭ ‬في‭ ‬نصائح‭ ‬نسائية

منذ 3 دقائق
وجهت‭ ‬الفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬سحر‭ ‬الصديقي،‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬نصيحة‭ ‬للنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتابعنها‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ “‬الانستغرام‭”‬،‭ ‬بخصوص‭ ‬طريقة‭ ‬تعاملهن‭ ‬مع‭ ‬الرجال،‭ ‬ومتى‭ ‬يجب‭ ‬عليهن‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬عاطفية‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬كرامتهن‭.‬ وقالت‭ ‬سحر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬فيديوهات‭ ‬نشرتها‭ ‬عبر‭ ‬ستوري‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ “‬الانستغرام‭”: “‬أتوصل‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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