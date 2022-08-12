الصباح الفني
الصديقي في نصائح نسائية
وجهت الفنانة المغربية سحر الصديقي، مطلع الأسبوع الجاري، نصيحة للنساء اللواتي يتابعنها عبر حسابها على “الانستغرام”، بخصوص طريقة تعاملهن مع الرجال، ومتى يجب عليهن الانسحاب من أي علاقة عاطفية حفاظا على كرامتهن. وقالت سحر في مجموعة فيديوهات نشرتها عبر ستوري حسابها على “الانستغرام”: “أتوصل بعدد كبير منأكمل القراءة »
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