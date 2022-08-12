وطنية
الوزراء أغلقوا هواتفهم
أغلبهم استفادوا من عطلة ولقجع يواصل العمل لوضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أغلق الوزراء هواتفهم، بدعوى عدم إزعاجهم أثناء قضاء عطلتهم التي تدوم أزيد من 15 يوما خلال الشهر الجاري، رغم أن الدستور، والقانون التنظيمي لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، لا ينصان عليها صراحة. ولا يوجدأكمل القراءة »
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