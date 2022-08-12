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وطنية

الوزراء‭ ‬أغلقوا‭ ‬هواتفهم

منذ 4 دقائق
أغلبهم‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬عطلة‭ ‬ولقجع‭ ‬يواصل‭ ‬العمل‭ ‬لوضع‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭  ‬ أغلق‭ ‬الوزراء‭ ‬هواتفهم،‭ ‬بدعوى‭ ‬عدم‭ ‬إزعاجهم‭ ‬أثناء‭ ‬قضاء‭ ‬عطلتهم‭ ‬التي‭ ‬تدوم‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الدستور،‭ ‬والقانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬لتنظيم‭ ‬وتسيير‭ ‬أشغال‭ ‬الحكومة،‭ ‬لا‭ ‬ينصان‭ ‬عليها‭ ‬صراحة‭.‬ ولا‭ ‬يوجد‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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