الصباح الفني
”جرادة مالحة” جاهز للعرض
يستعد الفنان والمخرج إدريس الروخ لطرح فيلمه السينمائي الجديد “جرادة مالحة” بالقاعات الوطنية ابتداء من 31 غشت الجاري. وتأتي هذه العروض الوطنية بعد تتويج فيلم “جرادة مالحة” بعدة جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم بمهرجان “تورنتو” بكندا وجائزة أفضل إخراج في مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسطأكمل القراءة »
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