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الصباح الفني

‭”‬جرادة‭ ‬مالحة‭”‬ جاهز‭ ‬للعرض

منذ 3 دقائق
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬إدريس‭ ‬الروخ‭ ‬لطرح‭ ‬فيلمه‭ ‬السينمائي‭ ‬الجديد‭ “‬جرادة‭ ‬مالحة‭” ‬بالقاعات‭ ‬الوطنية‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬غشت‭ ‬الجاري‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬الوطنية‭ ‬بعد‭ ‬تتويج‭ ‬فيلم‭ “‬جرادة‭ ‬مالحة‭” ‬بعدة‭ ‬جوائز،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬بمهرجان‭ “‬تورنتو‭” ‬بكندا‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إخراج‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الإسكندرية‭ ‬لسينما‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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