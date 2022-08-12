الصباح الفني
”سندباد دكالة” يوثق التبوريدة بالصور
معرض فوتوغرافي لمناسبة موسم مولاي عبد الله يتواصل إلى غاية اليوم (الجمعة)، بفضاء موسم مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، معرض فوتوغرافي للفنان عزيز المهدي الملقب ب»سندباد دكالة» عن فن التبوريدة. ويتفرد عزيز المهدي في التقاط صوره المتميزة بعدسته التي تعتبر عينه الثالثة والثاقبة في آن واحد، حيثأكمل القراءة »
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