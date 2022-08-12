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الصباح الفني

‭”‬سندباد‭ ‬دكالة‭” ‬يوثق‭ ‬التبوريدة‭ ‬بالصور

منذ 3 دقائق
معرض‭ ‬فوتوغرافي‭ ‬لمناسبة‭ ‬موسم‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله يتواصل‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬بفضاء‭ ‬موسم‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بإقليم‭ ‬الجديدة،‭ ‬معرض‭ ‬فوتوغرافي‭ ‬للفنان‭ ‬عزيز‭ ‬المهدي‭ ‬الملقب‭ ‬ب»سندباد‭ ‬دكالة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬فن‭ ‬التبوريدة‭.‬ ويتفرد‭ ‬عزيز‭ ‬المهدي‭ ‬في‭ ‬التقاط‭ ‬صوره‭ ‬المتميزة‭ ‬بعدسته‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬عينه‭ ‬الثالثة‭ ‬والثاقبة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬حيث‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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