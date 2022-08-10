حوادث
الصنادل دون كعب… أبرز الصيحات
تعتبر الصنادل دون كعب من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، خاصة أنها تمنح شعورا كبيرا بالراحة، إلى جانب أنه يمكن تنسيقها مع عدد من القطع واستعمالها لمختلف المناسبات، إلى جانب أنها تجمع بين الأناقة والموضة. وتغيرت مفاهيم الموضة في السنوات الماضية، إذ أصبحت تتناسب أكثر مع المرأةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا