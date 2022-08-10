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الصنادل دون كعب… أبرز الصيحات

منذ 5 دقائق
 تعتبر الصنادل دون كعب من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، خاصة أنها تمنح شعورا كبيرا بالراحة، إلى جانب أنه يمكن تنسيقها مع عدد من القطع واستعمالها لمختلف المناسبات، إلى جانب أنها تجمع بين الأناقة والموضة. وتغيرت مفاهيم الموضة في السنوات الماضية، إذ أصبحت تتناسب أكثر مع المرأةأكمل القراءة »

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