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بانوراما

استهلاك النقانق وخطر النترات

منذ دقيقة واحدة
“كول وقيس” مع أدهشور  يعرف استهلاك اللحوم المصنعة مثل النقانق، إقبالا كبيرا خلال فترة الصيف، نظرا لسهولة تحضيرها وانتشار محلات الوجبات السريعة التي توفرها بثمن مناسب لجميع شرائح المجتمع. لكن، في السنوات الأخيرة ظهرت العديد من الابحاث التي حذرت من الاستهلاك المفرط لهذا النوع من اللحوم، نظراأكمل القراءة »

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