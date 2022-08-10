بانوراما
“الدفوع” أو “الهدية” طقس متوارث
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 9 يعتبر “الدفوع” أو “الهدية” من بين عادات تقديم هدايا إلى العروس في موكب ترافق الأهازيج والأغاني، وهو من بين الطقوس المهمة في العرس المغربي، التي لم تستطع مظاهر التطور محوها، لكنها غيرت كثيرا من تفاصيلها، أبرزها نوعية الهدايا وطريقة تقديمها التي تخضعأكمل القراءة »
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