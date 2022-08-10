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بانوراما

“البهك”… فطريات طبيعية

منذ 5 دقائق
الدكتورة بورة قالت إنه لا علاقة له بالبرص والتعرق والحرارة أبرز أسبابه قالت الدكتورة حياة بورة، اختصاصية في أمراض الجلد، إن “البهك” لا علاقة له بمرض البرص، كما هو شائع في بعض الأوساط، مبرزة أن الأمر يتعلق بفطريات طبيعية تعيش في الجسم، التي تحفز بالتعرق المفرط ودرجاتأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق
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