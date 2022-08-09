وطنية
مترجمون للأمازيغية بالمحاكم والمستشفيات
قررت الحكومة أخيرا، اعتماد مترجمين إلى الأمازيغية في المحاكم، بعدما طال أمد تحقيق هذا المطلب، الذي رفعته جمعيات الحركة الأمازيغية منذ عقود، خاصة أن بعض المغاربة ناطقون بالأمازيغية فقط، في حين أن الموظفين لا يجيدونها، ما يؤدي إلى سوء فهم، يترتب عنه ضياع حقوق المتقاضين أمام المحاكم،أكمل القراءة »
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