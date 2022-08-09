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الصباح الفني

مسناوة‭ ‬تنبعث‭ ‬من‭ ‬جديد

منذ 4 دقائق
من‭ ‬كواليس‭ ‬التحضيرات‭     (‬خاص‭)‬
حميد‭ ‬ورشيد‭ ‬باطما‭ ‬يعززان‭ ‬المجموعة‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬تحضير‭ ‬قطعتين‭ ‬جديدتين تستعد‭ ‬مجموعة‭ “‬مسناوة‭” ‬لطرح‭ ‬أغنيتين‭ ‬جديدتين‭ ‬اختارت‭ ‬لها‭ ‬عنوانين‭ ‬مختلفين‭ ‬الأولى‭ “‬الخيل‭”‬،‭ ‬والثانية‭ ‬بعنوان‭ ‬مؤقت‭ ‬هو‭ “‬حب‭ ‬الأولى‭”.‬ ويضع‭ ‬أفراد‭ ‬المجموعة‭ ‬الغنائية‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬القطعتين‭ ‬قبل‭ ‬طرحهما‭ ‬في‭ ‬صيغتهما‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬عودة‭ ‬ومشاركة‭ ‬المخضرمين‭ ‬حميد‭أكمل القراءة »

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