الصباح الفني
مسناوة تنبعث من جديد
حميد ورشيد باطما يعززان المجموعة الأم في تحضير قطعتين جديدتين تستعد مجموعة “مسناوة” لطرح أغنيتين جديدتين اختارت لها عنوانين مختلفين الأولى “الخيل”، والثانية بعنوان مؤقت هو “حب الأولى”. ويضع أفراد المجموعة الغنائية اللمسات الأخيرة على القطعتين قبل طرحهما في صيغتهما النهائية التي تسجل عودة ومشاركة المخضرمين حميدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا