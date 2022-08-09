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حوادث

إيقاف مشاغبي عاشوراء

منذ 3 دقائق
أطاحت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة على الصعيد الوطني لتأمين الاحتفالات بذكرى عاشوراء، خلال ليلة السبت وأول أمس (الأحد)، بـ17 شخصا بالرباط وسلا والبيضاء ومراكش والجديدة وبني ملال وطنجة والمهدية وتمارة، من بينهم ثمانية من القاصرين، يشتبه تورطهم في قضايا تتعلق بالتجمهر والعنف وإضرام النار وإلحاق خسائرأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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