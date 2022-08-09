وطنية
حمى الانتخابات الجزئية بآسفي
ارتفعت حمى الانتخابات بآسفي، مع اقتراب موعد إيداع الترشيحات للاستحقاقات الجزئية، لشغل مقعد برلماني، والتي حددت لها وزارة الداخلية 29 شتنبر المقبل، تاريخا لإجرائها. وحسمت مجموعة من الأحزاب السياسية في مرشحيها بنسبة كبيرة، إذ فضلا عن التهامي المسقي، مرشح الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والذي ألغت المحكمة الدستورية انتخابه،أكمل القراءة »
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