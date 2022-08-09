حوادث
هجوم بجرافة لتصفية حسابات
انتهت محاولة عامل بناء بالبيضاء في الساعات الأولى، من صباح الجمعة الماضي، الانتقام من غريم له بالاعتقال والمساءلة القضائية، بعد أن وجد نفسه في وقت متأخر من الليل مرتكبا لهجوم خطير على حي بجرافة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن جانحا يعمل بناء ويبلغ من العمر 25 سنة، تورطأكمل القراءة »
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