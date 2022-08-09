اذاعة وتلفزيون
“بيت التنين” على “نتفليكس”
من المقرر أن يبدأ عرض “بيت التنين” “House of the Dragon” على منصة “نتفليكس”، في 21 غشت الجاري، وتدور أحداثه قبل 200 سنة من أحداث “صراع العروش”، وهو مسلسل خيالي من القرون الوسطى تحول إلى ظاهرة من خلال ثمانية أجزاء عرضت حتى نهاية 2019. وقال ريان كوندال،أكمل القراءة »
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