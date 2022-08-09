اذاعة وتلفزيون
الداودية في مواجهة “كوبيي كولي”
كليب “أنتايا ضعيف” يحاكي عمل مايا دياب وزياد برجي تواجه الفنانة الشعبية زينة الداودية مجموعة من الانتقادات بسبب فيديو كليب أغنية “أنتايا ضعيف” التي جمعتها بالشاب بلال، والذي تحاكي فكرته فيديو كليب أغنية “خسرنا بعد”، التي جمعت الفنانين اللبنانيين مايا دياب وزياد برجي. ووجدت الداودية نفسها فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا