وطنية
قادة “بيجيدي” يزايدون على الدولة
بنكيران نقض وعده وهاجم بلاغ الدعوة لوقف الاقتتال بغزة استغل قادة العدالة والتنمية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى حركة» الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، المقربة من إيران، التي اغتيل بعض مسؤوليها العسكريين، وأدت إلى استشهاد فلسطينيين بينهم أطفال، لمهاجمة بلاغ وزارة الخارجية. ووظف قادة «بيجيدي» صور الهجوم الجويأكمل القراءة »
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