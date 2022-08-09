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منذ 3 دقائق
عياش و”حلوين حلوين” يستعد المطرب رامي عياش، لطرح أغنية جديدة “حلوين حلوين”، خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات “يوتوب» ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويتعاون فيها مع المؤلف أحمد حسن راؤول وهي من ألحانه وغنائه وألحانه. وحل عياش ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة»، وتحدث عن كواليس تعرفهأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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