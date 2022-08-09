أسواق
”ريلمي” تقدم هاتفها الشبيه بـ “آيفون”
قدمت شركة “ريلمي”، المتخصصة في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية، هاتفها الجديد الشبيه ب”آيفون”، “ريلمي سي 35”، الذي يتوفر على كاميرا بدقة 50 “ميغابكسل”، تتيح الحصول على صور بتفاصيل رائعة. ويتميز الهاتف الجديد، الذي يعتبر أنحف الهواتف الذكية في الفئة العادية، بإطار جديد بزاوية يبلغأكمل القراءة »
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