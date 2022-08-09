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أسواق

‭”‬ريلمي‭” ‬تقدم‭ ‬هاتفها‭  ‬الشبيه‭ ‬بـ‭ “‬آيفون‭”‬

منذ 4 دقائق
قدمت‭ ‬شركة‭ “‬ريلمي‭”‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬هاتفها‭ ‬الجديد‭ ‬الشبيه‭ ‬ب‭”‬آيفون‭”‬،‭ “‬ريلمي‭ ‬سي‭ ‬35‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭  ‬كاميرا‭   ‬بدقة‭ ‬50‭ “‬ميغابكسل‭”‬،‭ ‬تتيح‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬بتفاصيل‭ ‬رائعة‭. ‬ ويتميز‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أنحف‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العادية،‭ ‬بإطار‭ ‬جديد‭ ‬بزاوية‭ ‬يبلغ‭أكمل القراءة »

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