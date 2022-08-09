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وطنية

ردم ضايات للسطو عليها

منذ 5 دقائق
خارطة طبوغرافية تكشف الاستيلاء على عشرات الهكتارات من أملاك المياه والغابات كشفت مقارنة أجرتها المصالح المختصة بالأحواض المائية بين خرائط طبوغرافية يعود تاريخها إلى بداية التسعينات وصور حديثة، اختفاء عدد كبير من الضايات، وعند قيام عناصر الشرطة المائية بزيارات ميدانية لمكان البحيرات المفقودة تفاجؤاا بأنها لم تجفأكمل القراءة »

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