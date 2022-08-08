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وطنية

منع تفويت عقارات الجماعات الترابية

منذ 5 ساعات
قررت وزارة الداخلية منع تفويت أو بيع الوعاءات العقارية المملوكة للجماعات الترابية، إلى منعشين عقاريين تربطهم علاقات مشبوهة مع رؤساء جماعات، لم ينجحوا في شيء، باستثناء «البيع والشرا»، والمتاجرة في الأراضي. وأعدت مديرية الممتلكات بالوزارة نفسها، خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريينأكمل القراءة »

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